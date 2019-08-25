تراند اليوم : فضيحة بمحافظة الشرقية اب يعتدى على ابنته جنسيا والشرطة تتدخل

فضيحة بمحافظة الشرقية اب يعتدى على ابنته جنسيا والشرطة تتدخل

شرطة مركز هيها بالشرقية تقوم بالقبض على اب قام بالاعتداء على ابنته الطفلة جنسيا وتم القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات وجارى تحرير محضر رسمى بالحادث .

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة بوصول بلاغ لمركز شرطة ههيا، بقيام “م ذ ” العامل الذى قام بالاعتداء جنسيا على ابنته

ومن خلال ضباط مباحث ههيا برئاسة المقدم أحمد شاهين، رئيس المباحث تم القبض على الأب وإحالته الي النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3619 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2019.

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