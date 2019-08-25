موعد محاكمة ريهام سعيد في قضية إهانة البدناء

تستعد الإعلامية ريهام سعيد للمثول أمام محكمة الجنايات المصرية في منتصف أكتوبر القادم، بعد أن أوقفتها نقابة الإعلاميين المصرية عن العمل إثر "إهانتها للبدناء" في حلقتها الأخيرة ضمن برنامج صبايا الخير.

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، جدلا واسعا، على خلفية حديثها ببرنامجها المذاع بفضائية محلية، عن النساء اللاتي يعانين من الوزن الزائد (السمنة)، حيث وصفتهن بـ”الموتى وبالعبء على أهلهن وعلى الدولة، ويشوهن المنظر”.

ووفق إعلام محلي، حدّدت محكمة جنح الجيزة (غرب القاهرة)، السبت، جلسة 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كأولى جلسات محاكمة المذيعة، على خلفية اتهامها من قبل محام بإهانة مرضى السمنة.

ومحكمة الجنح معنية بنظر الجرائم التي لا تنطوي على خطورة كبيرة على المجتمع، وحدد القانون عقوباتها بالغرامة أو الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات.

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والجمعة، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة (خاصة) إيقاف برنامج ريهام سعيد، لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام (أعلى هيئة إعلامية رسمية بمصر) معها الأحد.

بدورها، قالت ريهام سعيد في مقطع فيديو متداول عبر فيسبوك إن حديثها “عن السمنة وخطورتها” يأتي في إطار “مبادرة الرئيس”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، تثير الإعلامية ريهام سعيد الجدل باستمرار في حلقاتها التي تخالف فيها القواعد المهنية وتعرضت للإيقاف عدة مرات.