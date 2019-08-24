شاهد: فيديو خلود السودانيه يثير جدلا واسعا

أثار فيديو الفتاة خلود السودانية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن هوية هذا الفيديو وما هي المقاطع التي يعرضها والتي أثار ردود فعل واسعة في كافة محافظات السودان.

في سياق اخر، كشفت الدكتورة خلود نجمة مواقع التواصل الاجتماعي و”الفاشينيستا” الكويتية، عن حملها، وأكدت أن زوجها الأردني "أمين" لم يعرف حتى الآن جنس الجنين.

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وقالت خلود إنها تريد أن تكون مفاجأة لزوجه في بداية العام الجديد، معلقة" والله ما يدري شنو جنس البيبي، وزعلان لأني ما قولتله للحين".

وأشارت إلى أنها لم تحسم حتى الآن البلد التي ستضع فيها مولودها الجديد، موضحة أنها مازالت في حيرة ما بين الكويت والأردن وأمريكا.

ونحن بدورنا نتحفظ على نشر فيديو خلود، نظرًا لعدم وجود تصريح من أطراف الخبر بنشره أو تداوله سواء على الموقع أو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.