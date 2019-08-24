تفاصيل قضية فواز فواز في لبنان - من هو

وقع اشكال كبير داخل مكتب لشركة سفريات في منطقة فرن الشباك بلبنان، بين مالكة الشركة وعدد كبير من المسافرين، الذين كانوا قد دفعوا ثمن تذاكر سفر رحلات سياحية الى عدد من الدول.

وبحسب معلومات "وينيه الدولة"، تبين أن حجوزات التذاكر وهمية ما دفع المسافرين إلى التجمع في مركز الشركة والمطالبة بحقوقهم، ثم تطور الإشكال عندما هددت مالكة الشركة المعترضين باستدعاء القوى الأمنية لطردهم من الشركة.

جاكلين خطار إحدى ضحايا هذه الرجل وشركته تواصلت معنا وأخبرتنا بالتفاصيل فيما حدث معها، وقالت: "بدأت علاقتي بهذه الشركة قبل 5 أشهر من رحلتي، وتغيّرت مواعيد السفر لخمس مرات دون أسباب وجيهة ومحددة مع تغيّر أسماء الفنادق.

وأضافت: "وعدتنا الشركة بأوتيل فخم تعويضًا عن الخطأ، وصلت إلى مطار أنطاليا وانتظرت البرايفت تاكسي الذي دفعت له مسبقًا من خلال الشركة قبل 5 ساعات، ولم يأتِ وكان برفقتي أصدقائي ومنهم بولا جرجي، ريتا شاليطا وإيلي موسى وكبار في السن، اتصلت بالشركة ولم يرد أحد".