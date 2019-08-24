شاهد: وفاة مضيفة طيران تونسية بطريقة مروعة في السعودية

تعرضت حافلة تابعة للخطوط الجوية في المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي لحادث أثناء نقلها طاقم الطائرة إلى مطار الملك خالد، أدى ذلك لمقتل المضيفة التونسية، خولة الزمزاري، وإصابة 11 مضيفة أخرى إصابات متفاوتة.

وجاء في بلاغ للشركة أن "إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات تعرضت لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ‏وأسفر الحادث، الذي باشرته على الفور فرق الإسعاف والمرور، عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرض عدد منهن لبعض الإصابات".

جت الشرق الأوسط أو ميد إيست جت هي شركة طيران ذات درجة ممتازة وفاخرة، مملوكة ملكية خاصة، مقرها في جدة، المملكة العربية السعودية. تقدم خدمات الطيران المجدولة والعارضة للمطارات المحلية والدولية.

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القاعدة الرئيسية هي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مع العديد من الشركات الشقيقة الأخرى. كانت في عام 2013 واحدة من سبع شركات طيران مقرها في السعودية.