تعليق صادم للملياردير الكويتى على فضيحته مع حليمة بولند

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ زواج الملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي من المذيعة الكويتية حليمة بولند حين سمح لها بالتصرف في ممتلكاته ما جعل النشطاء يتحدثون عن إمكانية أن يكونا قد تزوجا سراً .

وعلق الملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي على انتشار وثيقة رسمية خلال الأيام الماضية تحمل توقيعاً منه إلى المذيعة الكويتية حليمة بولند .

وكتب الملياردير الكويتي عن أشخاص قريبين منه يريدون تشويه صورته دون أن يكتب عن الأمر بشكل مباشر حيث قال “للأسف الشديد البعض أصبحت لديهم عادة سيئة بخلق قصص وشائعات والتشهير بالسمعة من خلال برامج التواصل الاجتماعي وعليه لابد من وضع حد لهذه الأفعال عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليكونوا عبرة للآخرين”.

وأضاف الملياردير الكويتي ” وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس اكثر مما نتعوذ من ابليس اللهم اكفنا شر ناس تترصدنا ولا ندري، أشخاص أقرباء وأكثر من اخوه لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت هذا بلاء وأنا ادعوا لهم بالشفاء من هذا البلاء مع الأسف حسبنا الله ونعم الوكيل”

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وبدأت المذيعة الكويتية مشوارها الإعلامي بعام 2001 حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت حينما اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج «ذبست» للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها للتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت.

وظهرت كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «إ فتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية..

كما أنها قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب «ملكة جمال الإعلاميات العرب