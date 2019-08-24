تراند اليوم :  ميريام كلينك تكشف عورتها تماما ..  ومتابع يكتب لها عووووو يقصد معاشرتها للكلب

ميريام كلينك تكشف عورتها تماما .. ومتابع يكتب لها عووووو يقصد معاشرتها للكلب

مهزلة ميريام كلينك الجديدة تقلد كيم كارداشيان وتنشر صور لها بدون ملابس وتحصد تعليقات كلها سب وقلة ادب.

ميريام كل يوم فى جديد جنسيا واحد المتابعين يكتب لها عوووووووووووو .. اشارةمنه الى صورها مع الكلام والحمير فى اوضاع جنسية .

بعض المتابعين يتعجب كيف دخلت الى الفن ولماذا اصبح الفن بكل هذه البشاعة والمسخرة.

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ومتابعات كثيرة وتعليقات خطيرة لاتخلو من الاباحية الواضحة وبعض المتابعين يطالب بوليس الاداب بمحاسبة امثال هؤلاء الذين افسدوا الذوق العام.

وننشر لكم تعليقات المتابعين كما هى من على صفحتها الرسمية.

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wtf_hob

انتي خائفة

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