شاهد حيلمة بولاند تحظى بثروة ملياردير عربي

منح مليادرير عربي كامل ثروته وأملاكه للإعلامية الكويتية حليمة بولاند، ووثق هذه الملكية ضمن وثيقة رسمية ظهرت في مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

و تفاعل الكثيرون مع هذا الفيديو، إذ أشاروا إلى إحتمال زواج بولند والملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي، خاصةً انها كانت ذكرت سابقاً زواجها دون الكشف عن إسم العريس.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، وفي وقت سابق أثارت بولند الجدل مؤخراً بعد نشرها مقطع فيديو من زيارتها إلى تركيا، إذ ظهرت وهي محاطة بعدد من الرجال المسلحين الذين يرافقونها ويقومون بحمايتها.