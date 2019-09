تراند اليوم : جانى روسو : مارلين مونرو اغتصبتنى وانا فى عمر15 وافقدت عذريتى

جانى روسو : مارلين مونرو اغتصبتنى وانا فى عمر15 وافقدت عذريتى

جانى بطل فيلم ” العراب” يفشى اسرار خطيرة عن علاقته الجنسية مع الممثلة العالمية ” مارلين مونرو” .

يقول : فى مذكراته التى تم صدورها الان فى كتاب ان علاقتى الجنسية مع الممثلة ” مارلين مونرو” بدأت وانا فى عمر 15 عاما .

وفى مذكراته التى بعنوان (عراب هوليوود: حياتي في المافيا والسينما) Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies،

ويقول ان مارلين كانت فى عمر 33 عاما وانا كنت فى عمر 15 عاما وكنت اعمل بصالون حلاقة >قبل عملى فى التمثيل وترددت مارلين اكثر من مرة الى الصالون ثم وجهت له الدعوة بزيارته جناحها بالفندق .

ويضيف ” دخلت الجناح الذي تسكنه وبعد لحظات ظهرت أمامي وقد لفت جسدها بمنشفة بيضاء وبيدها كأس شمبانيا، وفجأة رمت المنشفة جانبا،. وطلبت مني أن أستحم فورا. ويقول “كاد قلبي يخرج من صدري. لقد أغمضت عينيّ بحماقة، ما دفعها إلى الضحك”.

ويقول انه نام بسريرها يومين كاملين ثم عاد الى عمله بالصالون ، واستمرت العلاقة الجنسية بينهما لفترة طويلة .

كما ذكر فى مذكراته ان مارين قتلت على يد شقيق الرئيس جون كندى حتى يخفى فضيحتها الجنسية مع شقيقة رئيس الدولة.

