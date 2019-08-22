تفاصيل جديدة حول سلم رواتب موظفي الغذاء والدواء في السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، هاشتاج سلم رواتب الغذاء والدواء عقب الكشف عن رسالة بريد إلكتروني خاطئة عممتها إدارة الموارد البشرية بالهيئة في المملكة العربية السعودية العامة للغذاء والدواء على منسوبيها، تضمنت كشوفات بـ رواتب جميع العاملين في الهيئة.

وكشف البريد الكتروني عن ارتفاع أجور موظفي وقيادات الهيئة، حيث تتراوح رواتب غالبية قياديي الإدارة العليا بين 50 ألف ريال و120 ألف ريال شهريا، فيما يتقاضى نحو 50% من العاملين رواتب شهرية تتراوح بين 20 ألف ريال و 50 ألف ريال.

من جهتها، حاولت إدارة الموارد البشرية بالهيئة تدارك الخطأ من خلال إرسال بريد إلكتروني آخر لجميع منسوبي الهيئة، أوضحت خلاله، أن خللاً فنياً تسبب بإرسال بريد إلكتروني يحتوي معلومات سرية.

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ودخلت الهيئة على إيميلات الموظفين جهود إدارة الهيئة الرامية لمنع تسرب كشوفات الرواتب وتداولها لم تقف عند الطلب من الموظفين حذف الرسالة، بل بادرت بالدخول على إيميلات الموظفين، والقيام بحذف الرسالة من خانة الرسائل الواردة، وكذلك من خانة الرسائل المحذوفة.

وطالب موظفين الهيئة بضرورة تدخل الهيئات الرقابية لضبط عمليات التوظيف التي وصفها موظفون بالمحسوبيات، وكذلك رفع مرتبات الموظفين أعلى من محددات راتب الوظيفة المعين عليها.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قد تلقت بلاغات عن تجاوزات إدارية ومالية في هيئة الغذاء والدواء، والتي من المتوقع أن تبدأ في تحرياتها عن صحة هذه البلاغات.