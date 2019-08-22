تراند اليوم : يسرا اللوزى تنشر صورة عارية والجمهور يعلق : جربى تغطى جسمك ساعتها يكون اجمل

يسرا اللوزى تنشر صورة عارية والجمهور يعلق : جربى تغطى جسمك ساعتها يكون اجمل
نشرت الفنانة المصرية يسرا اللوزى على صفحتها صورة شبه عارية ممات اغضب البعض عليها من هذا التصرف الجديد عليها .
حيث لم يتعود الجمهور منها ذلك ومنضم التعليقات قال احدهم “: هيكل عظمى لابس فستان جربى تغطى جسمك ساعتها هيبان اجمل صدقينى!!
يسرا كانت ترتدى الفستان الشبه عارى من اجل قيامها باحدى الاعلانات خاصة بملابس احدى مصممات الملابس بمصر وهى المصممة دينا عشرى
ننشر الصورة وننشر التعليقات:
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m0stafa_reda
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yosraellozyofficial
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1d
hayam.sabry’s profile picture
hayam.sabry
هيكل عظمى لابس فستان جربى تغطى جسمك ساعتها هيبان اجمل صدقينى
1d
haitham_shaker55’s profile picture
haitham_shaker55
الناس اللي كلامها زي الزفت دي بني ادمين زينا …. يا اخي فليقل خيرا او ليصمت.
1d
m.k.younes’s profile picture
m.k.younes
مش مهم الواحد خاسس ولا تخنان المهم صحتك و نفسيتك تبقى كويسة
1d
fayzzamohamed’s profile picture
fayzzamohamed
القفص الصدرى بتاع حضرتك باين