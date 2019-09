تراند اليوم : يسرا اللوزى تنشر صورة عارية والجمهور يعلق : جربى تغطى جسمك ساعتها يكون اجمل

يسرا اللوزى تنشر صورة عارية والجمهور يعلق : جربى تغطى جسمك ساعتها يكون اجمل

نشرت الفنانة المصرية يسرا اللوزى على صفحتها صورة شبه عارية ممات اغضب البعض عليها من هذا التصرف الجديد عليها .

حيث لم يتعود الجمهور منها ذلك ومنضم التعليقات قال احدهم “: هيكل عظمى لابس فستان جربى تغطى جسمك ساعتها هيبان اجمل صدقينى!!

يسرا كانت ترتدى الفستان الشبه عارى من اجل قيامها باحدى الاعلانات خاصة بملابس احدى مصممات الملابس بمصر وهى المصممة دينا عشرى

ننشر الصورة وننشر التعليقات:

Always excited and glad to support my talented friends!

Check out MIRABILIA, a new collection by @doniaashrycouture featuring @yosraellozyofficial

Dress: @doniaashrycouture

Photography: @izmatique

Styled by: @yasminekenawi

Makeup: @by_norhanamr

Hairstylist: @minakhamis

هيكل عظمى لابس فستان جربى تغطى جسمك ساعتها هيبان اجمل صدقينى

الناس اللي كلامها زي الزفت دي بني ادمين زينا …. يا اخي فليقل خيرا او ليصمت.

مش مهم الواحد خاسس ولا تخنان المهم صحتك و نفسيتك تبقى كويسة

القفص الصدرى بتاع حضرتك باين

