شاهد: وفاة مضيفة الخطوط السعودية واصابة أخريات في حادث مروع

لقيت مضيفة طيران في الخطوط السعودية مصرعها وأصيبت أخريات، أمس الأربعاء، في حادث مروع لإحدى الحافلات الخاصة، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأوضح مركز التواصل بالخطوط السعودية عبر حسابه في “تويتر”، أن الحادث أسفر عن وفاة مضيفة وتعرض عدد من زميلاتها لبعض الإصابات، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف والمرور وصلوا للمكان بسرعة.

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وأوضحت شركة الخطوط السعودية أن فرق الإسعاف والمرور باشروا الحـادث على الفور، وقدمت التعزية في المضيفة المتوفاة، متمنية الشفاء العاجل لزميلاتها المصـابات.

وأشارت مصادر اعلامية إلى أن سائق الحافلة ومضيفة من الجنسية البوسنية تعرضا لإصابة خطيرة، فيما كانت الإصابات الأخرى متنوعة، موضحة أن الحادث حدث أثناء خروجهم من «الكاباوند» متجهين إلى المطار، في طريقهم للسفر إلى باريس.

تجدر الاشارة ألى أن المملكة العربية السعودية قد انتهت قبل أيام من موسم الحج للعام 1440، حيث بدأت دفعات الحجاج في العودة إلى بلدانهم على اختلافها عربية وأجنبية.