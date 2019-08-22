تراند اليوم : خطيبى افقدنى عذريتى وصديقتى انقذتنى من الموت بالغشاء الصينى

خطيبى افقدنى عذريتى وصديقتى انقذتنى من الموت بالغشاء الصينى

افقدنى عذريتى : تحكى ” ر” قصتها وكلها الم وحسرة على ماتعرضت له من خطيبها الذى احبها واحبته وتواعدا على الزواج لكن طالت الفترة وخطيبى كان يلح على لمعاشرتى جنسيا وانا كنت ارفض .

ولكنه كانت يتحرش بى جنسيا مرارا فيثيرنى كثيرا ، لكنى كنت اتماسك .

كنت دوما اتذكر اهلى والفضيحة والجيران والمحيطين حولى واعينهم التى ستطاردنى ” فى الذهاب والاياب”

كنت لنهرة بقوة ثم اعود ىلاصالحه حتى لايغضب منى .

وكنت دائما اطلب منه ان يصبر حتى زوجنا.

لكنه كان مستعجلا للمعاشرة الجنسية بشكل كبير، وذات مرة وافقته على ان يعاشرنى جنسيا وقد كان.

عاشرنى كانه كان يغتصبنى ولم يرحم ويقدر عذريتى كبنت عربية لاتملك الا شرفها فهتك عرض وجعلنى امرأة وتساقط الدم وكانت ليلة سوداء.

قلت سوف اصبر ويحين الزواج وطلبت منه الاسراع فى تحديد موعد الزواج لكنه كان يريدنى مرة اخرى للجماع ، قلت له لا لا لا

فاختلفنا ففسخنا الخطوبة، هو كان يظننى عاهرة ، لكننى بالفعل ضعفت امامة

وقبل ان يتسرب خبر فقدان عذريتى الى اهلى حكيت ماجرى لصديقتى التى انقذتنى من الموت وذهبت بى لاحدى الطبيبات التى قام بمعالجة الامر وعوضتنى بغشاء صينى وانقذتنى من الموت

افقدنى عذريتى

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