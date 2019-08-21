تراند اليوم : ابنة هيفا تستعرض منزل والدها – صور

استعرضت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الوحيدة، منزل والدها الذي اتسم بالفخامة والرقي، ونشرت عدة صور منه عبر صفحتها على الإنترنت.

علقت زينب على إحدى الصور قائلة: (كانت فكرة حلوة من بابا تنجتمع على الصلاة).

زينب ورغم مقاطعتها لأمّها هيفا وهبي، إلا أنها بعدما علمت بخبر مرضها وأنها تعاني في إحدى مستشفيات لبنان – الحمرا، تمنّت الشفاء لها، وتوسلت رؤيتها لعلّ زمن الخلاف بينهما ينتهي، وحتى الآن لا نعلم هل حاولت هيفا التواصل مع ابنتها بعد خروجها من المستشفى أم لا.

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