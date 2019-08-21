بداية الدراسة في الإمارات 2020.. موعد 1 محرم 2019 فلكيا بالتاريخ الميلادي “إجازة رأس السنة...

متى موعد بداية الدراسة في الإمارات 2020/2019 ومتى موعد 1 محرم بالتاريخ الميلادي 2019 بالإمارات ومتى موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1441 كلها أسئلة تشغل تفكير الجميع بالدولة وكل مدن الإمارات الان، ونجيب من خلال هذا التقرير على كل تلك التساؤلات، وخصوصا مع دخولنا في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة، واقتربنا من بداية العام الهجري الجديد، كما إننا قد دخلنا في الساعات الأخيرة من الإجازة الصيفية، واقترب موعد بداية الدراسة بالإمارات.

موعد 1 محرم 2019 فلكيا بالتاريخ الميلادي وإجازة رأس السنة الهجرية

رسميا، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ان موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019/1441 في كل الجهات الحكومية هو يوم 1 محرم 2019 وبما يوافق ذلك في التاريخ الميلادي، وعليه يوم إجازة رأس السنة الهجرية بالإمارات، سيتوقف على نتيجة الرؤية الشرعية للهلال وغرة شهر المحرم من العام الجديد.

موعد بداية الدراسة في الإمارات 2020/2019

تم الإعلان من قبل أن موعد بداية الدراسة في الإمارات سيكون يوم الأحد 1 سبتمبر 2019، ويوم رؤية هلال شهر المحرم 1441، سيكون يوم الجمعة 30 أغسطس 2019 هو يوم الرؤية واستطلاع هلال 1 محرم، وفلكيا سيكون يوم السبت 31 أغسطس 2019 هو يوم 1 محرم 1441، لكن بعض الحسابات يقول أن الأحد ربما يكون هو يوم 1 محرم، وعليه إذا كان السبت هو 1 محرم بالإمارات، سيكون الأحد 1 سبتمبر هو أول أيام الدراسة، وإذا كان الأحد هو أول محرم فسيكون موعد بداية الدراسة في الإمارات يوم الإثنين.