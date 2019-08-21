تراند اليوم : هيفا: إليسا لما وقعت ما عذّبت حدا – فيديو

أجرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لقاءً صحافيًا، وحين سُئلت عن صديقتها والفنانة اللبنانية إليسا قالت إن علاقتهما الآن جميلة جدًا، وتحدّثت عنها من قلبها.

وعن مرض إليسا ومعاناتها منه، قالت هيفا: (عانت كتير يالي مرت فيه الله لا يجرب حدا، اتركوا الناس بحالها، اليسا وقفت على مسرح كتير وفرحت ناس كتير وخدمت فنها كتير)

وتابعت هيفا: (إليسا لما وقعت ما عذّبت حدا معها ولا نقّت، ولما انتهت من المرض طلعت قالت أنا كنت مريضة)

وكانت هيفا تضامنت مع صديقتها إليسا التي قالت إن ألبومها المقبل سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، واتصلت بها واطمأنت عليها.

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