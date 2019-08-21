شكرا لقرائتكم خبر عن مقويات الانتصاب لمرضى السكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تؤثر الإصابة بمرض السكري تأثيرا كبيرا على صحة الشخص المصاب به في العديد من الأمور، ويعتبر الجنس من أبرز الأمور التي يمكن أن تتأثر بهذا المرض.

مرض السكري والجماع

ومن المعروف أن مرض السكري سبب رئيسي لمنع تدفق الدم بكفاءة كاملة إلى القضيب والإصابة بالعجز الجنسي، خصوصاً إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعاً بدرجةٍ كبيرة، كما يُسبب حدوث ارتخاء بسرعة، إذ قد يصاب الرجل أيضاً بالتهاب في الأعصاب الطرفية نتيجة السكري، وهذا أيضاً من مضاعفات السكري الخطيرة التي تسبب الضعف الجنسي لدى مصابي السكري.

ولكي يحقق الرجل الانتصاب، يجب أن يكون هناك تدفق دم كبير للقضيب، ولكن مرض السكري يدمر الأوعية الدموية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على تدفق الدم إلى القضيب. يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى تلف الأعصاب ويزيد من صعوبة الحفاظ على الانتصاب.

وتشير الدراسات إلى أن الرجال المصابين بالسكري غالباً ما ينخفض لديهم مستويات هرمون التستوستيرون، مما قد يؤثر على الدافع الجنسي. ومع ذلك؛ فإن المشكلة الجنسية الرئيسية التي تصيب الرجال المصابين بداء السكري هي عدم القدرة على تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه، والمعروفة باسم ضعف الانتصاب.

حل مشكلة الانتصاب عند مرضى السكري

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يعتبر الحفاظ على مستويات سكر الدم الصحية أمرًا حيويًا في منع تلف الأعصاب الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الصحة الجنسية للشخص مع الإصابة بالسكري، لذا لا بد من محاولة السيطرة على مستويات السكر في الدم وضبطها لتكون ضمن الحدود الطبيعية، مما ينعكس إيجاباً على صحة الرجل الجنسية.

كذلك يجب الحفاظ على مستويات طبيعية لضغط الدم، لزيادة قدرة القضيب على الانتصاب أثناء العملية الجنسية ومنع ارتخائه بسرعة مع الالتزام بنمط غذائي سليم يُساعد في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتقليل نسبة الكوليسترول الضار ونسبة الدهون الثلاثية.



مقويات لمرضى السكر



هناك مقويات كثيرة لمرضى السكر والتي يُعرف عنها قدرتها في علاج ضعف الانتصاب أثناء العملية الجنسية وتتضمن أدوية الانتصاب سيلدينافيل (فياجرا، ريفاتيو) أو تادالافيل (أدسيركا، سياليس) أو فيردينافيل (ليفيترا، ستاكسين) أو أفانافيل (ستيندرا). ويمكن لهذه الحبوب أن تساعد في تيسير تدفق الدم إلى القضيب، مما يجعل حدوث الانتصاب واستمراره أمرًا سهلاً.

ومع ذلك، ونظرا لأن هؤلاء الأشخاص غالباً يعانون أيضاً من مشاكل في القلب، فقد لا تكون هذه الأدوية مناسبة ويمكن أن تسبب تفاعلات خطيرة مع أدوية القلب، لذلك يجب التحدث إلى الطبيب لتحديد العلاج الأفضل.

علاج ضعف الانتصاب عند مريض السكر بالأعشاب

بجانب مقويات وأدوية الانتصاب يمكن لبعض الأعشاب أن تساعد في علاج ضعف الانتصاب لدى مريض السكري، لكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول مكملات هذه الأعشاب، أو استخدامها بكميات كبيرة لغرض علاجي، ومن تلك الأعشاب وردة إبيمديوم والجنكة والجنسنج الأحمر والزنجبيل وحبة البركة وعشبة قرون الماعز الصينية وعشبة يوهمبي الأفريقية وخشائش كاليفونيا ونردين والشّوفان.

كما يمكن لبعض النباتات التي تنمو في الغابات شمال وجنوب أمريكا أن يكون لها دور في النشاط الجنسي، مثل: عشبة مويرابواما وكذلك السارساباريلا