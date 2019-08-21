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تراند اليوم : شيماء الحاج احدث صورة لها بعد الفيديو اياه وشحوب الحزن اظهرت التجاعيد

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احدث صورة لها بعد الفيديو اياه وشحوب الحزن اظهرت التجاعيد

 

حزنا على ماحدث لها من التمساح الذى بقوة الذئب المكار قد اطاح بكل من شيماء ومنى فاروق  ومنى الغضبان  ورنا  هويدى حتى فاح خبرحهم وفاح.

يظل الفيديو الجنسي الجماعى يخيم على وجه شيماء  بالحزن مدى الخياة

شيماء هى الوحيدة التى تاثرت بالحادث اما قد نسيت كل شىء رفيقتها فى مدرسة الجنس الجماعى بقيادة خالد يوسف الجبان

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افقدهم اغلى مالديهم وترك البلاد وطاح بدون رجعة

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