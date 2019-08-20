كلمات اغنية يوم تلات للفنان عمرو دياب - يوم ثلاث

أصدر الفنان المصري عمرو دياب أغنيته الجديدة بعنوان "يوم تلات"، وهي من الألبوم المنتظر "أنا غير"، حيث تفاعل الجمهور بقوة مع كلمات الأغنية (مرفقة في الأسفل) التي تتناول قصة شاب محتار بين ثلاث فتيات.

أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب تأتي بكلمات تدل على حيرة شاب في الاختيار ما بين 3 فتيات، أحداهن سمراء وأخرى بيضاء بخدود وردية والأخيرة تتمتع بروح حلوة.

وجاءت بعض التعليقات الطريفة على أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب، فبدأت صور "الكوميكس" في الانتشار بكثافة على تويتر، خاصة وأن كلمات الأغنية مختلفة ولم يسبق للهضبة أن غنى مثلها من قبل.

يذكر أن أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي ويقول مطلعها: "يوم تلات تلات.. بنات ندهوني، على البساط بَسط.. ياناس عجبوني، قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني، فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني".

كلمات اغنية يوم تلات:

يوم تلات تلات بنات نادهوني

ع البساط بصات يا ناس عجبوني

قعده وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني

شكلها مؤامره اعشق السمرا

ولا اعشق البيضا ام الخدود حمرا

الحياه حلوه ويا ام روح حلوه كلهم حلوين جننوني

كل ما اجي اقوم اقول خليني

منتهى الجمال جمال علي عيني

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صعب اشوف ده غير غير في احلامي

سحرهم خطير يوصف ايه كلامي يوم تلات وبكل ايامي

كل عود وعود احلى م التاني قلبي لم يعود ليا من تاني

كان في ايدي عود قولت بيه اغاني والصباح رباح ياللي عجباني

كلمه كلمتين الليل قوام ليل

عشنا يوم جميل احلى ما اتخيل

واحده واحده عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل

يوم تلات تلات بنات نادهوني

ع البساط بصات يا ناس عجبوني

قعده وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني

امشي م المكان ده ايه يمشيني لمة الحلوين بتغريني

شعرهم حرير يطير قدامي