تفاصيل قصة وفاة خليفة دعفوس المهيري محارب السرطان - شاهد

تفاعل العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الثلاثاء، مع خبر وفاة خليفة دعفوس المهيري المواطن الإماراتي، والذي عُرف بين المواطنين بأنه "محارب السرطان" وذلك بعد صراع مع المرض الذي آلم به عام 2014.

وأكدت مصادر محلية أن وفاة خليفة محمد دعفوس جاءت بعد صراع قرابة الخمسة أعوام مع مرض السرطان المسمى بـ"الساركوما"، حيث كان ولي عهد دبي قد تكفل بمصاريف علاجه مؤخرا في واشنطن، إلا أنه توفي اليوم ونعاه الآلاف من المتابعين في المنصات الاجتماعية.

وكتب جمال الحربي عبر تويتر : "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ خليفة دعفوس المهيري "محارب السرطان" خليفة كان بطلاً حقيقاً وقاتل مرضه الخبيث بالابتسامة والتحدي والأمل حتى النهاية. رحمك الله يا صديقي ..إنا لله وإنا إليه راجعون".

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من جانبه قال محمد الظهوري : "ورحل عنا خليفة الشاب الذي قاوم السرطان بشجاعة ولكن ارداة الله ان يرحل ويترك خلفه اناس يدعون له بالخير رحمك الله ياخليفة". وتمنى العشرات من المعلقين الرحمة والمغفرة من الله تعالى للشاب الاماراتي.

الناشط يوسف الأميري ذكر : "قاتل حتى النهايه .. لم يستسلم بل كان بطلاً حقيقياً للمرض " الخبيث " حتى وفاه القدر .. إنا لله وإنا إليه لراجعون"، في حين كتب سلطان : "اللهُم انه بجوارك وماخاب من كان بجوارك فأجره من نارك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم خليفة و اغفرله و عوض شبابه في الجنة".

ونشر ناشط آخر عبر تويتر قائلا : "كنّت معنا عبر مواقع التواصل حيث ندثرك بالدعاء غيباً وكم دعونا ان يكشف الله ما بك من غُمة واليوم ندعو لك ان يدخلك الرحمن فسيح جنانه وان يلهم ذويك الصبر والسلوان رحم الله خليفة دعفوس ماعرفناه الا مبتسماً راضياً بقضاء الله وقدره اللهم ارحمه وتجاوز عنه برحمتك".

أما عبدالله بن دفنا فكتب : "اليوم وصلنا خبر اثنان من أبناء الوطن المخلصين رغم اختلاف مسيرتهم الا انهم اجتمعوا في حب الوطن اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة".