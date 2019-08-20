فيديو: مناهل العتيبي تثير جدلا واسعا في السعودية

أثارت الشابة السعودية مناهل العتيبي جدلا واسعا؛ بسبب ظهورها في فيديو وهي تسير في شوارع العاصمة بملابس عصرية ومتحررة مقارنة بملابس السعوديات الاعتيادية.

وخرجت مناهل من منزلها في أحد أحياء العاصمة، مرتدية ملابس ضيقة بأكمام قصيرة في جزئها العلوي، وتحمل على ظهرها حقيبة، لتبدأ التنقل بحذائها الرياضي في مناطق الرياض وشوارعها وبين أبنيتها.

ووثقت الشابة جزءًا من تجربتها بمقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع ”تويتر“، وكتبت معلقة ”أمس كان يوم حظي، نمت وأنا جدًا سعيدة، وصحيت وأنا أسعد، ومن السعادة رحت أشطب شوارع الرياض شارع شارع وحارة حارة".

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وأضافت العتيبي: "من خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي، اكتشفت أن النظام فعلاً تعمم وأن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير“".

وتقول بعض الناشطات النسويات في السعودية، إن كسر هيمنة العباءة السوداء على ملابس النساء في المملكة، يتطلب جرأة منهن، ومبادرة من لا تفرض عائلاتهن عليهن لبس العباءة، بالخروج من دون عباءة في الأماكن العامة، بهدف تشجيع أخريات بشكل تدريجي.