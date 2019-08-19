شاهد: شهد الشمري تشعل مواقع التواصل في العراق

خرجت الشاعرة العراقية شهد الشمري عن صمتها، للرد على فضيحة مزعومة، واصفة مروجي تلك الأنباء بـ“الصفحات الرخيصة“ التي تديرها شلة من العقول الصغيرة.

وبثت الشمري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بـ“سناب شات“، ظهرت فيه مرتدية ”الحجاب“ وعلقت قائلة: ”بعض المتخلفين اليي عندنا حتى كذبة نيسان يستخدموها في الفضائح والقتل والدمار، يبدو أنكم أدمنتم الموت“.

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وأضافت: ”لكل مغرض كاتب خبر فضيحة شهد الشمري، الله يجعلك نصيب في كل شيء تكتبه عني سلبي أو إيجابي، حبوا نفسكم، أنا أعيش حياتي والحياة حلوة، لا تفكروا في شهد أو غير شهد“.

وتابعت: ”عمري ما فكرت بغيري، أفكر بس بنفسي، وأشوف الشخص الناجح أقول الله يوفقه يستاهل، كذبة نيسان استخدموها بطريقة حلوة“.

وكانت الشمري قد نشرت الخبر الذي تم تداوله بشأنها، عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، وعلقت قائلة: ”بيجات رخيصة مستهلكة تديرها شلة من صغار العقول (مزعطة) حتى وإن كانت كذبة نيسان؟ لازم موت… يبدو أنكم ادمنتم الموت.. غير صحيح الخبر احبتي وأنا بخير“.