تراند اليوم : بالفيديو شبان يعترضون سيدة  تقود سيارة  وردود افعال غاضبة من الشارع السعودى

بالفيديو شبان يعترضون سيدة تقود سيارة وردود افعال غاضبة من الشارع السعودى

اشعلت واقعة اعتراض السيدة السعودية التى كانت تقود سيارتها فى وضح النهار من قبل شبان مجرمان ، اشعلت الواقعة مواقع السوشيال ميديا .

فكتب المغردون ماكتبوا وهاجموا وطالبوا بالكثير .

الشارع السعودى

ظاهرة الشباب الذين يقطعون طرق النساء اصبحت ظاهرة منتشرة فى السعودية وافعالهم تغضب الكثيرين فماذا كان رد فعل الشارع السعودى حول هذه الجرائم الدخيلة على البلاد وماذا كانت ردود افعال المغردون على تويتر صباح اليوم بخصوص الواقعة ؟.

وننشر الهاشتاج كاملا الذى تناول الواقعة وتفاصيلها وننشر الفيديو الذى ظهرت فية الواقعة والذى تعرضت فية السيدة لتوقيفها وسط الطريق من قبل قائد سيارة كان يمر من جانبها وفجأة اوقفها بوضع سيارته فى طريقها وظهر شبان اعترضا السيارة وبعد قليل طلب منهم احد المارة ان يتركوا السيدة لحالها نظرا لوجود رضيع صغير معها بالسيارة.

يذكر ان الشارع السعودى يهتم كثيرا بهذه الواقعه ولابيتركها تمر مرور الكرام حيث يخمن البعض ان الواقعة قد تكون مفتعلة من اجل الغاء القرار الذى يسمح للسعوديات بقيادة السيارات والبعض الاخر اعتبر ماحدث جريمة ولابد محاسبة القائمين بها ومعاقبتهم قانونيا .

Advertisements

تغريدات تويتر



وننقل لكم تغريدات تويتر التى كتبها السعوديون هذا الصباح

عبدالرحمن اللاحم

@allahim

•

9h

أتمنى من الأخت قائدة السيارة أن تبلغ عن الحادثة وتفاصيلها لدى الشرطة لتساعد رجال الأمن لسوق أولئك الزوائد للعدالة صاغرين … ليس من اجلكِ فقط وإنما من أجل بقية النساء و المجتمع حتى يتم إماطة هؤلاء البشر عن الشوارع والطرقات والأسواق، و يودعوا في أماكنهم الطبيعية؛ في السجون.

جموعة من الدرباوية يقطعون طريق سيدة تقود سيارتها وسط المدينة وفي وضح النهار ، لم يتركوها إلا بسبب أن معها (ورع)إي طفل !!

هؤلاء المَرَدة لابد أن يضربوا بقوة القانون و يشهّرُ بهم حتى يرتدع البقية من فصيلتهم ، فالسجون وضعت لتربية هؤلاء وعزلهم عن الناس.

كلنا ثقة بمقام النيابة العامة

9h

Replying to

@allahim

and

@Ayar2030

استاذ عبدالرحمن

هولا شباب بسن المراهقة واجبنا نحوهم الدعاء لهم بالصلاح

عبدالرحمن اللاحم

h

اصلاحهم بالسجن … السجون بُنيت لذلك

1 more reply

سلطان الزايدي

@zaidi161

يجيبونهم مثل ما جابوا غيرهم .. الله يعز حكومتنا .

1 more reply

Majed Al Zaydan

Replying to

@allahim

لو كل سيدة ركبت كميرا أمامية وخلفية في سيارتها ماراح يتجرأ أي همجي على مضايقتها !

Image

@aisha_9190

allahim

لو دعستهم عليها مسائله ؟

2 more replies

سارة الودعاني

@sarah_wad3ani1

•

8h

Replying to

@allahim

انا لله ياربي

1

Dr.Abdulqader Alrawi

@DrAlrawi

•

7h

Replying to

@allahim

and

@MSTQEDA

لابد من استيقاف الشباب الذين يعيشون في الشوارع ويهيمون على وجههم في الطرقات دون أسباب أومصالح حياتيه فهم من يضايق الناس ويرتكب المحذورات، واخص بالذكر من يرتدون قمصان النوم وأصحاب اللثام

Suliman

@suliman9305

•

7h

من أمن العقوبه أساء الادب .

من لم تؤدبه أسرته يؤدبه القانون

سجن غرامه تشهير كفيله بردع هؤلاء المستهترين والغوغائيين والمعتدين على

على غيرهم وصل بهم الامر التعرض للنساء ، بالامس حادثة جازان واليوم المدينه وغدا وبعد غد .

ان لم تكن هناك عقوبات رادعه ستصبح ظاهره لايحمد عقباها

فاطمة السويّح



Advertisements