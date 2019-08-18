حقيقة وفاة نانسي عجرم اليوم جراء حادث سير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد 18 اغسطس 2019 انباء عن وفاة الفنانة نانسي عجرم جراء حادث سير تعرضت له في العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم تؤكد وسائل الاعلام الرسمية نبأ وفاة الفنانة نانسي عجرم جراء حادث سير، حيث تظل هذه الانباء مجرد شائعات غير صحيحة لحين صدورها عن الحسابات الخاصة بنانسي عجرم.

الجدير ذكره أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تعتبر من أشهر المطربات في الوسط العربي ولها جمهور كبير جدا بسبب أناقتها على المسرح حيث يبلغ عدد متابعيها عبر موقع انستغرام فقط نحو 21 مليون شخصا.

والفنانة نانسي نبيل عجرم هي مغنية لبنانية تبلغ من العمر 36 عاما ولدت في الأشرفية إحدى ضواحي بيروت، من أسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية والديها هما نبيل وريموندا، وهي الأكبر بين أخواتها وهما نادين، ونبيل.

الفنانة نانسي عجرم قدمت الكثير من الاعمال الفنية والاغاني التي لاقت اعجاب جمهورها ، وأطلقت عدة ألبومات منها " يا سلام" و ألبوم "شخبط شخابيط"، والبوم " بتفكر في ايه".