تراند اليوم : لاميتا فريجا تصدم جمهورها بمجموعة صور عارية ومثيرة شاهدها من هنا

لاميتا فريجا تصدم جمهورها بمجموعة صور عارية ومثيرة شاهدها من هنا

لاميتا فريجا الفنانة اللبنانية تصدم جمهورها ومتابعيها بنشرها مجموعة من الصور العارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى انستغرام.

وقد ظهرت فى الصور عارية فى اكثر من موضع وبدون ملابس تماما .

وكانت قد التقطت لها هذة الصور وهى فى اجازتها فى تايلاند وفى احدى الصور تقف فى شرفة غرفتها بالفندق بدون ملابس تماما.

وتعطى ظهرها للمشاهدين وتدلى ضفيرة شعرها على ظهرها فتحصد العديد من التعليقات مابين تعليقات الغزل والمدخح وتعليقات اخرى كلها سباب

لاميتا تشارك فى بطولة فيلم تحت عنوان ” بنت من دار السلام” يقوم باخراجة الفنان ” طونى نبية ” وهو من تاليفه ايضا وتشاركها البطولة رحاب الجمل وراندا البحيرى وماهر عصام

وننشر للقراء بعض التعليقات والصور من صفحة لاميتا الشخصية كما هى دون اى تدخل منا فى التعليقات.

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تغريدات تويتر

shaker_shihan’s profile picture

shaker_shihan

On dirait brigitte bardot, sophie marceau… Tres belle lamitta comme d’habitude, diva même durant la lecture

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