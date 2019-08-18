تراند اليوم : شاهد غادة عادل وشقيقتها وابنتاهما بالشورتات القصيرة

شاهد غادة عادل وشقيقتها وابنتاهما بالشورتات القصيرة والبطن المكشوفة

انتشرت منذ دقائق قليلة صور جديدة للفنانة المعروفة غادة عادل الصور كانت صدمة لجمهورها حيث الشورتات القصيرة جدا والملابس الشبه عارية ، والبطن المكشوف .

ومعها اختها وابنتيها بنفس المشهد المتكرر ملابس عارية كلها كانت مفاجأة صادمة للجماهير.

وكانت التوبات المكشوفة للبطن اكبر مفاجأة للجماهير فى اطلالة جريئة جدا وجديدة.

ابناء وبنات غادة هم محمد وحمزة ومريم وعبد الله وعز الدين من مجدى الهوارى وتبدو غادة بينهم كانها اختهم وليس والدتهم..

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