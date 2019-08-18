حقيقة خبر وفاة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في الخرطوم - شاهد

تناقل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الأحد 18 أغسطس 2019 خبر وفاة احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أثناء تواجده في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق بين الأطراف المتنازعة هناك.

وكتب الناشط العربي فواز العجمي عبر حسابه في موقع تويتر : "خبر عاجل جدا، الخرطوم تعلن عن وفاة أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية"، فيما تساءل العشرات من المتابعين حول مدى صحة هذا النبأ الذي يجري تداوله من خلال مواقع التواصل والمنصات الاجتماعية.

وبعد المتابعة، لم يصدر أي بيان رسمي من قبل جامعة الدول العربية حول نفي أو تأكيد حول حقيقة خبر وفاة احمد ابو الغيط امينها العام، وكذلك من الجهات ذات العلاقة في السودان، وذلك على الرغم من استمرار تناقل ذات النبأ في مواقع التواصل دون إسناد ذلك إلى مصدر رسمي.

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أحمد أبو الغيط ولد يوم الثاني عشر من شهر يونيو 1942، ويبلغ من العمر حاليا 77 عاما، وفي 10 مارس 2016 اختير لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفا لنبيل العربي الذي انتهت ولايته في نهاية يونيو 2016.

وشغل أحمد أبو الغيط سابقاً منصب وزير خارجية جمهورية مصر العربية منذ يوليو 2004 حتى مارس 2011، حيث استمر في منصبه لفترة وجيزة بعد اندلاع ثورة 25 يناير بعد تنحي الرئيس محمد حسني.

وجرت العديد من الأحداث البارزة أثناء توليه منصب وزير الخارجية في مصر، منها الهجوم الإسرائيلي ضد قطاع غزة ، حيث دائما ما تلعب جمهورية مصر العربية دورا محوريا في لجم العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم.

وينتمي أحمد أبو الغيط إلى الحزب الوطني الديمقراطي في مصر، ويسكن في مصر الجديدة بالقاهرة، وهو متزوج من السيدة ليلى كمال صلاح الدين وأنجب منها ابنين اثنين، وله العديد من الإسهامات على صعيد الأزمات التي تعيشها الدول العربية خاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية التي شهدت تفاقما في حدة المشكلات الداخلية.