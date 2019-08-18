حقيقة خبر وفاة عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري اليوم - موت بوتفليقة

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد 18 أغسطس 2019، في خبر وفاة عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق والذي جرى عزله من منصبه مؤخرا، في وقت نعاه عدد من النشطاء في المنصات الاجتماعية خاصة فيسبوك.

وكتب أحد النشطاء في فيسبوك : "وفاة الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 82 عاما"، مشيرا إلى أن هناك إستعدادات على قدم وساق بين قيادات الجيش والمخابرات الجزائرية للإعداد بشكل جيد للإعلان الرسمي عن الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم.

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وقال الناشط الجزائري إن "جميع المصالح الحساسة والمسؤولين في كافة التراب الجزائري تلقوا أوامر وتعليمات بالإستعداد لإذاعة ونشر الخبر بشكل رسمي على القناة التلفزيونية الرسمية". بحسب حديثه.

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وأكد العشرات من النشطاء والمتابعين لهذا الشأن أن الأنباء حول موت عبدالعزيز بوتفليقة صحيحة وأنه سيتم الإعلان الرسمي حول تفاصيله خلال الساعات القيلة المقبلة من اليوم الأحد، في حين أكدت وسائل إعلام مطلعة أن ما يجري تداوله غير مؤكد لغاية اللحظة.

يشار إلى أن أخبار وشائعات الوفاة والموت لاحقت الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يترك منصبه بعد مطالبات شعبية، علما أنه الرئيس العاشر للبلاد والثامن منذ الاستقلال، وتولى الرئاسة منذ 1999 وحتى أبريل 2019.

عبد العزيز بوتفليقة ولد في وجدة بالمغرب يوم السابع والعشرين من شهر مارس 1937 ويبلغ من العمر حاليا نحو 82 سنة، وهو ينتمي إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية والذي رشحه للرئاسة وتوالى في المناصب إلى أن قاد البلاد نحو عشرين سنة.