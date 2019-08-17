تردد قناة النهرين الارضية العراقية 2019 - بث مباشر

يحل ريال مدريد ضيفًا على منافسه سيلتا فيغو، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020، والتي تبث حصريا على قناة النهرين العراقية.

وتقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

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وسيفتقد ريال مدريد جهود نجمه البلجيكي إدين هازارد المنضم حديثًا من تشيلسي، للإصابة، علمًا أن النادي الملكي أنفق أكثر من 300 مليون يورو للتعاقد مع هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتو، وفيرلاند ميندي ورودريغو.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق بداية جيدة وتجاوز النتائج المتواضعة التي قدمها استعدادًا لموسم 2019/2020، وافتتحت منافسات الدوري الإسباني بفوز أتلتيك بلباو على حامل اللقب برشلونة بنتيجة 1/0.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة النادي الملكي للمباراة التي تقام على ملعب بالايدوس، كما شهدت قائمة ريال مدريد، تواجد الثنائي جيمس رودريغيز، وغاريث بيل.