شاهد: فيديو رولا يموت يشعل مواقع التواصل في لبنان

أثار فيديو للنجمة اللبنانية رولا يموت، الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبى، جدلًا كبيرا في صفحات مواقع التواصل، على اختلافها تويتر وفيس بوك.

وظهرت رولا في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، في أجرأ خطوة تقوم بها فنانة عربية، خلال السنوات الأخيرة، وسط صمت الفنانة وهبي على هذه الحادثة.

وظهرت أخت هيفاء وهبي غير الشقيقة، عارية تماما من الخلف، تحرك مؤخرتها على أنغام (big booty ) أغنية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وعلقت: (Big soon ماشالله من أجواء التصوير ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!.

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ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صوراً فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا.

وقبل أيام نشرت رولا التي تمتلك في حسابها أكثر من 600 ألف متابع، صورة حديثة ظهرت فيها ترتدي المايوه، وتعرض لحمها كله أمام الجميع، بالتزامن مع عيد الأضحى.

يشار إلى أن "رولا يموت" لا تخجل يموت من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض لحمها وجسدها.