اسماء المقبولين في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2019 في مصر

قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في مصر، إنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الجديد 2019، 2020، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية، إنه سيتم إعلان النتيجة إلكترونيا على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم وكذلك التعليم الفنى.

وأوضحت المصادر أنه تم اختيار وترتيب الطلاب حسب الأولوية وشروط التقدم خلال الفترة الماضية، موضحة جميع مراحل الاختيار والامتحانات عقدت بشكل إلكترونى لتحقيق الشفافية الكاملة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقدت اختبارات الكترونية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وتقدموا لمدارس المتفوقين.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد منحت فرصة ثانية ونهائية للطلاب الذين واجهتهم مشكلة وتخلفوا ولم يتمكنوا من حضور امتحان القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والذى عقد الأسبوع الماضى، من دخول الامتحان مرة أخرى، خلال يومى 29 و30 من يوليو الجارى.

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