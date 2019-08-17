بوابة الحكومة المصرية | تنسيق الدبلومات الفنية 2019 “tansik.egypt.gov.eg”

اصبح الآن بإمكان طلاب الدبلومات الفنية الدخول على رابط الحكومة المصرية لاجراء تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وذلك لمعرفة كافة جوانب عملية التنسيق الخاصة بالدبلومات الفنية 2019 وكذلك تحديد مواعيد اختبار القدرات، حيث انه يتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية من قبل بوابة الحكومة المصرية وذلك لجميع الدبلومات الفنية ما عدا (المعاهد الفنية الصحية – والمعاهد الفنية للتمريض – والمعاهد الفنية المتوسطة لتخصص الخدمة الاجتماعية)، وفيما عدا ذلك يمكنه الدخول لاجراء تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على موقع بوابة الحكومة المصرية.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية الدخول مباشرة رابط رابط خدمات التنسيق بموقع بوابة الحكومة المصرية بالدخول على الرابطا لتالي مباشرة “tansik.egypt.gov.eg” وبالتالي يمكنكم اجراء الخدمات الآتية:

تسجيل الرغبات.

تسجيل اختبار القدرات.

تسجيل تقليل الاغتراب.

معرفة دليل تنسيق الدبلومات الفنية والقبول العام.

معرفة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد للأعوام التالية (2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013)

وعلى طلاب الدبلومات الفنية الذين يرغبون في الدخول على بوابة الحكومة المصرية لاجراء تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والذين يجدون صعوبة في التسجيل أو في حالة وجود رغبة في الاستفسارات يرجى الاتصال من أي مكان في العالم على الرقم التليفون “19468” وذلك بسعر المكالمة العادية.

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الدبلومات الفنية والتوفيق في تنسيق الدبلومات ويمكنكم التعليق اسفل المقالة للمشاركة حول تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والالتحاق بالكليات المعاهد، حيث يمر الطالب بـ6 مراحل مختلفة في عملية تسجيل الرغبات.