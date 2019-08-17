تراند اليوم : مايلي سايرس تنفصل عن زوجها وتختار حبيبتها

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بعد أقل من عام على زواجهما، انفصلت المغنّية الأميركية مايلي سايروس عن زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث.

الشائعات لاحقت الثنائي منذ أشهر، ولكن يبدو أنها تحوّلت إلى حقيقة بعد عدّة دلائل أبرزها عندما نشرت مايلي يوم السبت صورة لها على انستغرام من دون خاتم الزفاف.

صور حميمة

ويبدو أن الصورة التُقطت أثناء رحلة جمعتها بصديقتها كايتلين كارتر منذ أسبوع في بحيرة كومو الإيطالية، لتظهر في صور أخرى بوضع حميمي معها، ما أثار استغراب الجميع، إذ لم تمضِ سوى أشهر قليلة على زواج مايلي وليام بعد علاقة امتدّت لسنوات تخلّلتها فترات من الانفصال قبل أن يقرّر الحبيبان السابقان العودة معاً وتتويج حبهما بالزواج.

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وتتزامن هذه الرحلة بعد أسبوع من انفصال كارتر عن زوجها برودي جينر(الأخ غير الشقيق لكايلي وكيندل جينر) بعد عام واحد على زواجهما، بحسب ما كشفت مجلة People الأميركية.

أمّا كارتر، فقد نشرت يوم الجمعة على انستغرام صوراً بالمايوه مع سايرس وهما على متن قارب، أما اللافت فكان تعليق برودي على الصورة سايرس وكارتر(مرفقة بالصور).

مايلي تعبت من الرجال

وكانت مايلي قد صّرحت منذ فترة أنها تعبت من الرجال، كما أعلنت أنّها لا تعتزم إنجاب الأولاد وتُفضّل الانتظار لحين تحسّن الوضع البيئي وحلّ مشكلة الاحتباس الحراري.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 26 عاماً في مقابلةٍ لها مع مجلة ELLE أنّها ترفض إنجاب الأولاد لحين تحسّن الوضع البيئي وقالت: "أرفض أن أنجب الأطفال قبل أن نعيش على أرضٍ نرى في بحارها الأسماك".