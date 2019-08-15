شاهد: برنامج اكلناها مع ايمن رضا على تردد قناة لنا بث مباشر

أعلنت قناة لنا السورية LANA TV عن تعديل تردداتها العاملة على القمر نايل سات، القناة التي تحمل شعار "لنا ما نرى" والتي تعاظم البحث عن ترددها خلال الفترة الأخيرة.

قناة لنا هي قناة سورية بشكل كامل تبث برامجها ومحتواها من خلال قمر النايل سات، ومن خلال هذا التقرير سنعرض لكم تردد قناة لنا السورية وتردداتها.

ويمكن مشاهدة قناة لنا، للتعرف على ما فاتك من خلال رابط الصفحة الرسمية لقناة لنا على الفيس بوك، وكذلك من خلال هذا التقرير يمكن مشاهدة القناة على الانترنت من خلال رابط البث المباشر المرفق بهذا التقرير الوافي والشامل.

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قناة لنا من القنوات التي ولدت عملاقة، وذلك للمحتوى الراقي الذي تقدمه للمشاهدين والمتابعين للقناة على امتداد الوطن العربي الكبير، فقد حققت القناة طفرة هائلة في أعداد مشاهديها خلال فترة وجيزة منذ بداية انطلاق بثها على القمر المصري نايل سات.

واحتفلت القناة قبل أسابيع بعيد ميلادها الأول وهي تزخر بمشاهدين من كافة البلدان العربية، وكافة الشرائح المجتمعية، وكذلك جميع الفئات العمرية.

ترددات القناة على نايل سات: 12360 رأسي/ 10772 أفقي/ 12226 أفقي (لنا بلس)