نتائج مسابقة مشرف تربية 2019 concours في الجزائر - وزارة التربية الوطنية

نشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، نتائج مسابقة نائب مقتصد ومستشار توجيه ومشرف تربية ونتائج مسابقة الإداريين جميع الأسلاك الإدارية الخاصة لعام 2019 لجميع المتقدمين للمسابقة .

كما نشرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج واسماء المقبولين في مسابقة الإداريين جميع الأسلاك للعام 2019 فور الانتهاء من رصد النتائج كافة لجميع المرشحين والمتقدمين للمسابقة الادارية لمشرف التربية و مقتصد ونائب مقتصد ومستشار التوجيه وملحق رئيسي بالمخبر وملحق بالمخبر، والتي جرى التسجيل من خلاله وسحب الاستدعاء.

وعن كيفية سحب نتائج مسابقة الاداريين 2019 فسيكون ذلك من خلال الضغط على الرابط الخاص بالنتائج ومن ثم ادخال رقم التسجيل و الولاية ثم الضغط على استظهار النتيجة.

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وفي وقت سابق، سادت حالة من الترقب والقلق بين أوساط آلاف المسجلين لمسابقة الاداريين في الجزائر ، منتظرين لحظة الكشف الرسمي واعلان نتائج مسابقة اسلاك الادارة والخاصة بعام 2019 لمشرف التربية و مقتصد و نائب مقتصد ومستشار التوجيه وملحق رئيسي بالمخبر وملحق بالمخبر والتي جرى التقدم لها خلال الايام الماضية في الجزائر.

نتائج مسابقة مستشار التوجيه 2019 اضغط هنـــــا (يرجى تحديث الصفحة عدة مرات لوجود ضغط على الموقع)