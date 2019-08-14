حقيقة وفاة ابن معروف البخيت في اسبانيا - سليمان البخيت

توفي سليمان البخيت نجل رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، أمس الثلاثاء، بعد صراع المرض في مستشفى بإسبانيا حيث كان يرقد فيه منذ 6 شهور لتلقي العلاج عن مرض السرطان.

وتجري حاليا إجراءات نقل جثمان الراحل إلى الأردن حيث من المتوقع وصوله يوم غد الخميس على أن تتم مراسم الدفن بعد صلاة الجمعة، وسيتم تشييع جثمانه حال وصوله؛ وسيتم استقبال العزاء بعدها لمدة ثلاثة أيام في منزل والده.

ونعى الدكتور معروف البخيت نجله ووحيده "سليمان" الذي انتقل إلى رحاب ربه، إثر مرض عضال، عن عمر يناهز 41 عاما بعد صراع مع المرض.

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ولد معروف البخيت في ماحص وسكن عمان، والتحق بالقوات المسلحة الأردنية في 1964، وخلال عملة في القوات المسلحة حصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية.

وتابع دراسته فحصل على ماجستير بالإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتوراه من كبنغر كوليج التابعة لجامعة لندن إحدى أرقى الجامعات العالمية.