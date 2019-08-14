تفاصيل وفاة الطالبة ملاك البطاح في الأردن

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان خبر وفاة الطالبة ملاك البطاح، وذكرت مناقب الطالبة التي طالما حلُمت أن تجعل من قلمها، منبرا لهموم المواطنين.

وكان شخصية الطالبة البطاح التي تتمتّع بها انسانية بشكل ملفت، وكان حلُمها الذي يُراودها هو استمرار في التألق في مجال الإعلام، وفق مقربين لها.

من جهتها، نعت كلية الاعلام في جامعة اليرموك بجميع منتسبيها من هيئة تدريسية واداريبن وفننين وطلبة وفاة الطالبة المرحومة بإذن الله "ملاك بطاح" التي انتقلت إلى الرفيق الاعلى راضية مرضيّة.

وأضافت الكلية في بيان نعوتها: "نسأل الله ان يرحمها ويغفر لها ويجمعها في عليين مع الابرار والشهداء والصديقين وحَسُنَ اولئك رفيقا، وان يلهم اهلها وذويها واصدقاءها من الطلبة الصبر والسلوان".

الطالبة ملاك البطاح تبلغ من العمر 21 عاما، وهي في ريعان شبابها، وتعمل مُحرّرة في أحد المواقع الإلكترونية ، ولديها بصمة في كلية الإعلام، وحريصة على أن تصنع من طموحها إنجاز.