تراند اليوم : الوزيري بريء وللجرس: هيفا حبيبتي وهنا كل الوثائق – فيديو

هاجم الملحن المصري ومدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، فرقة مشروع ليلى بعد إلغاء حفلها في مهرجان بيبلوس، وهاجم الشاذين جنسيًا.

لقراءة تفاصيل ما قاله عن مشروع ليلى فعلى الرابط أدناه:

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بعد مهاجمته للفرقة اللبنانية، أطل إيلي باسيل وقال إنه يملك وثائق عن غدر الوزيري لهيفا، وكيف أوقف مشروع فيلم لها، وإنه يطعنها من الخلف، وأن الوزيري طعن بهيفا وعرض على المخرج إسمًا آخر غير هيفا.

بعد يومين، ترك محمد وزيري هيفا مهنيًا وقال إنه لن يعمل كمدير أعمال لها بعد الآن، لكنها ستبقى حبيبته، وعبّر عن استيائه من كم الشتائم بحقه.

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الوزيري اختفى عن السوشيال ميديا لفترة، وعاد اليوم، ليتغزّل بجمال هيفا التي أحيت حفلًا في السويد، وحين سأله الزميل سليمان برناوي ما إذا كان يحارب هيفا فنيًا، ردّ: (سؤالي ليك أنت من اللي شايفه.. شايف اني بعمل كدة؟)، ومن ثم أرسل محمد رسائل خاصة للزميل سليمان البرناوي عبر التويتر قبل أن يطلب منه رقمه الخاص ليرسل كل الوثائق التي يملكها والتي تؤكد صدقه وبراءته من الإدعاءات الفارغة.

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وجاء في الحوار بين محمد وسليمان التالي:

محمد: (حابب تبين الحقايق ولا مش هتقدر زي ما كل الناس بتعمل؟ قصدي لو بعتلك دلائل إن كلام إيلي باسيل وهنادي عيسى كذب وإني مقولتش للمخرج حتنشر وتوصل الخبر؟)

سليمان: (حابب أوضح بالطبع وعارف انهم كلهم غيرانين.. انت بتعرف الناس الله يبعد الغيرة والحسد، اكتبلي انت حابب تقول ايه ورح انشرلك مش مشكل)

محمد: (أنا مش هكتبلك أنا هبتعلك الكلام اللي بيني وبين الصحافية المصرية اللي كلمت هنادي عيسى وهبعتلك اللي بيني وبين المخرج اللي بيقول اني قولتله حجبلك غير هيفا)

سليمان: (ابعت صديقي واتأكد أنا جزائري ومش واحد من الصحافيين الكاذبين ورح انشر خبر لصالحك ويبين كل الحقيقة)

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محمد: (أرسل لي رقمك)

وعاد محمد وزيري وأرسل الوثائق للزميل سليمان عبر الواتس آب، وبدأ برسالة لصوت الصحافية التي تدعي إيمان حمدي٫والتي تواصلت معه بداية في 8 يوليو – تموز، وقالت: (أستاذ محمد صباح الخير، أنا إيناس حمدي صحافية ومنسقة إعلامية، احنا عندنا فيلم جديد من إنتاج صلاح حسن وفي شراكة أجنبية معاه، ومن اقتراحاتنا لدور البطولة كانت هيفا وهبي ومالقيناش أفضل منها انها تجسد دور البطلة معانا في الفليم نجوم كتير مثل السقا ، معتصم النهار، رانيا يوسف، يسرا وكتير بيتم التعاقد معاهم يعني، وإذا حابب تعرض على هيفا الدور بشكل مبدئي ويتم الوافقة منتفق بعدين على كل التفاصيل ومش حنختلف أي تفاصيل تانية عارف تعرفها مافيش مشكلة. شكرًا ليك)

وبعد فويس الصحافية إيناس بيوم واحد، تواصل معه المخرج محمد هلال في 9 يوليو – تموز، وقال: (صباح الخير، معاك محمد هلال مخرج سنيمائي وداخل فيلم مع النجم السوري معتصم النهار وعايزك في دور معايا لأني شوفتلك حاجة قبل كدة فممكن نتواصل؟)

ليرد محمد: (هكلم حضرتك كمان ساعة انشالله).. ومن ثم أرسل المخرج رسالة صورية لمحمد، جاء فيها: (صباح الفل يا صديقي، أنا منتظر تلفونك زي ما قولت عشان في ردود لشركة الإنتاج لازم أرد عليها عشان الأدوار) وأرسل له ملخصًا عن الفيلم.

لم يرد محمد، بحسب الوثائق التي أرسلها لنا، وبعد يومين أي في 11 يوليو – تموز، أرسل محمد هلال رسالة أخرى لمحمد يقول فيها: (حبيبي بعتلك أهو التريتمنت (نص المعالجة للفيلم) منتظر ردّك، كلمتك أكتر من مرة وصلاح (المنتج) كان معايا علشان نشوف هنبتدي ازاي علشان تبقى معايا في السناريو علشان النسخ الأخيرة ودورك هنضبطه ازاي.. وعلى فكرة هما موافقين على هيفاء وكانوا فعلًا فكروا فيها من غير ما يقولولي لحد ما يوصلوا لديل معاها هو قالي كدة وكانو بيشوفوا مين ماسك شغلها في مصر. فلو ممكن كمان تساعدني هبقى شاكر ليك علشان كدة يبقى الكاست كمل وندخل فورًا نشوط)

وأيضًا لم يرد محمد الوزيري على محمد هلال، وفي 24 يوليو – تموز أرسل هلال رسالة أخرى للوزيري جاء فيها: (أنا ببعتلك دي آخر مسج مني لأني حقيقي حابب أساعدك واأقف جنبك انك تحقق حاجة تقف بيها في مكانك الصحيح، وفعلًا قدرتك وحسيت اني ممكن أطلع منك كثير وصدقني محدش هيعملك إلي أنا هعملهولك لأني عارف هقدمك ازاي.. ومش معنى اختيارنا لهيفا انها تبقى معانا ان نلاقي منك عدم تقدير بالشكل ده لأن فيها إيه لما نقف كلنا مع بعض ونعمل فيلم كبير يتنفذ بأعلى الإمكانيات وتتشاف من خلاله بشكل مبهر.. يا ريت تراجع نفسك لأنك كدة ممكن تضيع منك فرص صعب تتكرر وحقيقي بتمنالك كل التوفيق)

هذه المرة ردّ محمد، لكنه لم يعطِ أهمية للدور الذي كان يغريه به المخرج، وقال محمد: (أنا بالفعل عرضته على هيفا وهي عندها ارتباطات تانية الفترة دي داخلة فيلم تاني).

ليرد عليه هلال: (طيب ده يخليك ما تردش عليا ولا على صلاح.. يا عزيزي ده حاجة وده حاجة تانية المهم ما تزعلش منك إلى فعلًا عايز يقف معاك وتلاقي معاه فرص)

وعاد محمد هلال وأرسل رسالة صوتية له: (عمومًا فكر بالموضوع أوي أنا كدة كدة لو الدنيا ضربت عندي مع البطلة اللي أنا عايها مش صعبة أقدر أجيب أي فنانة تانية، بس أنا عايزة ساعدك الموضوع في مصلحتك انت، حترد أو تشوف الكلام وما تردش انت حر مش حتلاقي الفرصة الكبيرة تجيلك مرتين)

أعلاه كان الحوار بين محمد وزيري والمخرج محمد هلال

وبعده كان ت،اصلًا مع الزميلة الأحمدية التي طلبت منه أن يجيب على أسئلتها لنتبين من تفاصيل إضافية ما أوصلنا لقناعة بأن الوزيري بريء فعلًا واعتدوا عليه.

وبعدما أرسل الوزيري الوثائق للزميل سليمان، عاد وأرسل رسالة صوتية، موضحًا للرأي العام حقيقة محمد هلال، وقال: (الناس اللي بقى ما تعرفوش إنو المخرج محمد هلال مخرج سمعتة مش كويس ومش شاطر عمره ما اشتغل حاجة مهمة عشان كدة ما كنتش برد على الراجل ده وليه كان داخل عندي على طول عشان أقنع هيفا، وهو يالي طلب مني أجبلو البديل وأنا ما وافقتش.)

وتابع: (كل ما حصل معي، والأخبار الكاذبة التي تسربت عني، فقط عشان أنا هاجمت موضوع الحريات الشخصية والـ Gays وموضوع مشروع ليلى وصراع الأديان ده، الدنيا قامت وما قعدتش عليا، وبطلعولي أي حاجة، يا سيدي أنت حر بشخصيتك، وشايف انو انت يالي لتعمله حرية شخصية، بتتضايق ليه لما حد يكون عندو برضو حرية شخصية ويتكلم عنك ما انت زي ما بتتكلم ويتنشر أنا كمان بتكلم وبنشر)

وعن علاقته بهيفا، أكد الوزيري إنها على أفضل ما يرام، وقال: (أنا أصلًا ما تخانقتش معاها أنا بس مبقاش لي علاقة بالشغل، وأنا شايف ان كدة أحسن، عمو ما في أي حاجة هتأثر على علاقتنا أنا وهي).