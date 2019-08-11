موعد صلاة عيد الاضحى 2019 في سلطنة عمان - مسقط وكل الولايات

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، يوم الأحد، موعد توقيت صلاة عيد الاضحى 2019 في مدن السلطنة على رأسها العاصمة مسقط، حيث تحتفل البلاد الاثنين بحلول أول أيام العيد بالإضافة إلى قرابة عشرين دولة.

وبحسب دائرة الشؤون الفلكية في وزارة الاوقاف، فإن توقيت صلاة عيد الاضحى في مسقط سيكون في تمام الساعة 6:26، فيما ستكون صلاة العيد في صلالة الساعة 6:51، على أن تبدأ في عبري 6:34.

وفيما يتعلق في موعد صلاة عيد الاضحة في نزوي فإنها في الساعة السادسة والنصف صباحا، وكذلك التوقيت بالنسبة لخصب، في حين ستكون في البريعي 6:35، بينما في صار 6:31، وفي الرستاق 6:29.

وحول موعد صلاة العيد في صور سيكون الساعة 6:22، بينما في هذا السياق تبدأ في خيماء الساعة 6:39، وابراء 6:26. بحسب ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان التي تحتفل رفقة تونس والمغرب بأول ايام العيد الاثنين.

يذكر أن غالبية الدول العربية والإسلامية احتفلت اليوم الاحد بحلول أول أيام عيد الاضحى المبارك منها فلسطين والسعودية ومصر والأردن والامارات وقطر، في حين ستقوم دول اخرى مثل سلطنة عمان وتونس باستقبال العيد الاثنين الثاني عشر من الشهر الجاري.