نتائج البكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية| اعرف نتيجة...

نتائج البكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية برقم الاكتتاب، يترقبوها طلبة وطالبات شهادات الدراسة الثانوية العامة بجميع فروعها، والتي ستعلن عنها وزارة التربية السورية moed.gov.sy عبر موقعها الرسمي، والتي قد انطلقت بالفعل في يوم الأحد الموافق 28 من تموز (يوليو) 2019، واستمرت حتى يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 من آب (أغسطس)، وقد أدى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدورة الثانية بسوريا هذا العام 103.000 طالب وطالبة بمختلف مدارس سوريا.

نتائج البكالوريا سوريا 2019 الدورة الثانية برقم الاكتتاب

انتهى موسم امتحانات البكالوريا سوريا 2019 الدورة الأولى، في يوم 30 من شهر حزيران ( يونيه) الماضي 2019، بمختلف الفروع والأقسام الفرع الشرعي، الفرع العام، الفرع النسوي، الفرع التجاري، والفرع المهني، بالإضافة إلى تفرغ طلاب الصناعة والتسوية من امتحاناتهم أيضاً بمادة الكيمياء والفيزياء والشرعية وأصول الفقه.

وذكرت وزارة التربية والتعليم السورية على أن هناك 240.000 طالب وطالبة من المدارس المختلفة بسوريا، قد أدوا امتحانات البكالوريا 2019 الدورة الاولى، بكافة الأقسام سواء القسم العلمي أوالأدبي أوالصناعة أوالتجارة أوالنسوية أوالشرعية، موزعين من قبل الوزارة على 2066 مركز من مراكز المدن.

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نتائج البكالوريا في سوريا ٢٠١٩ حسب الاسم الثلاثي

أكدت بعض المصادر من وزارة التربية التعليم السورية على أن العملية الامتحانية قد سارت بشكل مميز، حيث لم يحدث أية مشكلات من قبل الطلاب أو دون ذلك، كما أن نسبة النجاح خلال هذا العام قد فاقت نسبة النجاح العام الماضي، وتحاول الوزارة جاهدة بكل ما أوتيت من عزيمة، على أن تنهي عمليات التصحيح والفحص؛ حتى تعلن عن نتائج البكالوريا في سوريا ٢٠١٩ حسب الاسم والمدرسة، والتي من المتوقع أن تظهر خلال أسبوع من الآن.

نتائج طلاب البكالوريا في سوريا 2019