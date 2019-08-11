تراند اليوم : الفنانة منى فاروق تعود إلى الأضواء مجددا

أظهرت صورة نشرها فنان مصري، عودة الفنانة المصرية منى فاروق إلى الأضواء من جديد بعد غيابها عن أي ظهور اعلامي لفترة طويلة عقب أزمة الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها قبل أشهر.

ونشر الفنان المصري، محمود فارس، أمس الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جمعته مع منى فاروق في كواليس أحد الأفلام الجديدة التي يبدو أنها تشارك فيه. وفق "روسيا اليوم"

وعلق فارس على الصورة قائلا: "حمد لله على السلامة.. انتظروا فيلمنا الجديد.. جبر خاطر مع منى فاروق"، في إشارة إلى تجاوزها أزمة الفيديوهات التي أبعدتها عن الأضواء، وجعلتها تحبس لمدة قصيرة في أحد السجون المصرية.

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وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.