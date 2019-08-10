حقيقة خبر وفاة عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني- شاهد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، في خبر وفاة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك إثر تعرضه لجلطة دماغية خلال تواجده للعلاج في إحدى المستشفيات.

وقال أحد النشطاء في تويتر : "تؤكد مصادر في مستشفى الملك عبدالله عن وفاة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أثر جلطه دماغيه يوم الثلاتاء الماضي الموافق 6 /8 / 2019 وسط تكتم رسمي وسعودي".

وكتب الناشط أحمد الشرقاوي أن وفاة عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني جاءت وسط ظروف غامضة وذلك في محل إقامته الحالي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ردد هذا النبأ العشرات من المتابعين عبر المنصات الاجتماعية المختلفة.

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ولم يصدر لغاية لحظة نشر هذا النص أي تأكيد أو نفي رسمي من قبل السلطات السعودية أو اليمنية حول تطورات الحالة الصحية للرئيس اليمني عبد ربه منصور الهادي، في وقت رجحت مصادر مطلعة أن يكون ما يجري تداوله غير دقيق.

عبد ربه منصور هادي الفضلي، ولد يوم الأول من سبتمبر 1945 ويبلغ من العمر حاليا 73 سنة، هو الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن منذ 25 فبراير 2012، وكان قبلها نائبًا للرئيس خلال الفترة 1994 - 2012.

وينتمي الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، وله ابنين اثنين وهما جلاء وناصر هادي، حيث كان قد عزل من منصبه بعدما سيطر الحوثيون على صنعاء وقد استقاله للبرلمان قبل أن يتراجع عنها لاحقا بعدما وصل إلى عدن.