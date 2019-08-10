الاكثر متابعة اليوم - منة شلبي فضيحة ممثلة اباحية أم ضحية خالد يوسف و مافيا فنية

منة شلبي فضيحة ممثلة اباحية أم ضحية خالد يوسف و مافيا فنية

فضيحة جنسية جديدة:

في فضيحة جنسية جديدة للمخرج خالد يوسف، تكشف تفاصيلها “الخليج 365″، انتشرت تعليقات متسائلة حول الفنانة التي يعتبرها الجمهور المصري والعربي “نظيفة” إلى حد كبير بالمقارنة بغيرها.

فضيحة جنسية جديدة جاءت لتعلن منة شلبي إحدى ضحايا أو شركاء، خالد يوسف زعيم مافيا فنية هائلة، والتي انكشفت سلاسلها، واحدة خلف الأخرى، أولا لنعرف تفاصيل تلك الفضيحة وتفاصيلها: فضيحة جنسية جديدة خالد يوسف مع منة شلبي في فيديو اباحى. وهو ما يعرف بفيديوهات خالد يوسف الاباحية ، والتي يعتقد ان خالد يوسف بنفسه قد نشرها رغبة باثارة الضجة الاعلامية حوله على انه ضحية مواقفه السياسية المناهضة التي يزعم انها مناهضة للنظام الحاكم في مصر، هذه الضحة من وجهة نظر هذا المخرج ضرورية جدا، حتى لو كانت تعتمد على مشاهد سكس و اباحية، لان كثير من الوسط الفني العربي لا يعتبر ان هذه الافعال مشينة، بل هي دليل على تقدم وحضارة، وانما مجتماعتنا المتخلفة هي التي تعتبرها افعالا مشينة!!

والدة منة شلبي

البداية من خلال والدة الفنانة منة شلبي والتي بالتأكيد لن تقول شيئا كذبا يضر بابنتها، حيث أكدت الفنانة زيزي مصطفى، أنها عاشت فترة قلق كبيرة خلال فترة علاقة ابنتها منة شلبي، بخطيبها السابق المخرج خالد يوسف، مشيرًة إلى أنها رفضت خطوبتهما في البداية لكن وافقت عليها بسبب أن ابنتها كانت تحب خالد يوسف.

كما أكدت أيضا ان سبب انفصال ابنتها منة شلبي عن المخرج خالد يوسف، ووصفت خالد يوسف بأنه «عايش حياته

قوى»، ويظهر ذلك جليا في سلسلة فضائحه، الذي كانت تظهره وكأنه يخرج من فضيحة جنسية إلى فضيحة جنسية جديدة والتي انتشرت أخيرا وأبرزها: فضيحة جنسية جديدة خالد يوسف والفنانة علا غانم فى مقطع فيديو.

رأي زيزي مصطفى

وقالت زيزي مصطفى، أن هذا سبب الانفصال، مشيرة إلى أنها كانت قلقة على ابنتها منه. والغريب في الأمر أن منة شلبي ظلت تنفي موضوع ارتباطها بخالد يوسف طوال الفترة الماضية، مؤكدة أن كل ما يتردد مجرد شائعات، ظهرت نتيجة تدليل يوسف لها خلال تصوير فيلم “هي فوضي”، كما اعربت منة عن غضبها بسبب تلك الشائعات المغرضة.

والأغرب هو غضب الفنانة المعتزلة زيزي مصطفي، والدة منة شلبي، حيث غضبت غضباً شديدا مما تردد عن خطوبة ابنتها من خالد يوسف، مشيرة إلي أن خالد شخص متزوج من سيدة فاضلة، وان ما بينه وبين منة مجرد صداقة، و خاصة أنها عملت معه من قبل في أكثر من عمل سينمائي.

نتيجة العلاقة مع زعيم المافيا

هذا و يردد البعض ان الفنانة منة دخلت في خلاف مع والدتها بسبب اعتراضها على هذا الارتباط، مما دفع منة لمغادرة المنزل واعلان الخطوبة.

بالطبع يتأكد لنا شيئا فشيئا أن المخرج خالد يوسف ما هو إلا زعيم شبكة مافيا فنية تخفي آلاف الفضائح التي لازالت لم تنكشف كل تفاصيلها ةلكنها و مافيا مرتبطة باجهزة استخبارات مصرية وغير مصرية وسياسيين مصريين وغير مصريين، فزوجة خالد يوسف سعودية و واضح ان لها دور كبير في كل ما يحدث. واصدقاء خالد يوسف البرلماني الثائر والاشتراكي الجنسي هو “المناضل” الشهير حمدين صباحي

من هى منه شلبى؟

هي ابنة الممثلة والراقصة الشرقية السابقة زيزي مصطفى (فرخ البط عوام) ولدت فى 22 يوليو 1982 ، ووالدها هو رجل الأعمال هشام شلبي (افرحي يا ابتهاج) ، وعمتها هي الإعلامية بوسي شلبي (لا تبوسني ولا ببوسك) .

وهي في السادسة من عمرها وقفت امام المرايا وقالت “أنا الفنانة زيزي مصطفى” فتحولت بشكل سحري الى عاشقة الفن التقدمي، بدايتها الفنية في عام 1999، تُعد الفنانة المصرية منة شلبي من نجمات الشباب اللاتي لمعنّ في الكثير من الأدوار السينمائية والتلفزيونية.

فلم يقتصر إنتاجها الفني على نوعٍ بعينه بل أثبتت أنها نجمة سينمائية واعدة بقدر ما هي وجه تلفزيوني تعشقه الكاميرا

ويدخل القلوب مباشرة دون وسيط.

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تميزت في مرحلة طفولتها بوزنها الزائد، حتى شبهت نفسها بـ يونس شلبي، لكنها تعرضت لمضايقات من زميلاتها في

المدرسة بسبب عمل والدتها كراقصة، لتضطر الأم إلى اعتزال الفن قبل التحاق ابنتها بالمرحلة الإعدادية. ومن المعروف ان المضايقات التي يتعرض لها الاطفال في المدارس يمكن ان ينتج عنها حالة اكتئاب وامراض نفسية، وعدم معالجة هذه الامراض قد يتطور لحالات اكثر خطورة، وللاطلاع نضع لكم ملفا عن الاكتئاب الاكتئاب| ملف شامل: أسبابه وأعراضه وعلاجه وكيفية التغلب عليه

دائما ما كانت منة شلبي تعبث بملابس والدتها وتضع الماكياج الخاص بها، ورغم اتسامها بالخجل الشديد من الآخرين

إلى أن أمها دائما ما تقول لها: “هتبقي ممثلة”، وهو ما لم تكن تصدقه حينها.

بانتهاء المرحلة الثانوية قدمت زيزي مصطفى أوراق ابنتها في معهد السينما، وقبل خوضها للاختبار ، دربها الممثل أشرف زكي على أداء مشهدين من فيلمي “شفيقة ومتولي” و”جميلة”، وتم قبولها واحتلت المرتبة الثانية ضمن قائمة

المتقدمين.

نالت الفنانة الشابة الكثير من التكريم، مثل: جائزة أحسن ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية العام 2007 عن

فيلم “عن العشق والهوى”، وجائزة أحسن ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية العام 2006 عن “بنات وسط البلد”، وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “حرب الجواسيس” من مهرجان ART السنوي، في دورته السادسة.

استدعاها المخرج الراحل يوسف شاهين في مكتبه بشارع شامبليون، وأعرب عن إعجابه بها في الأعمال السابقة التي

ظهرت فيها، وروت عما دار بينهما قائلة: “كنت أخاف منه في البداية، وكنت ذاهبة إلى مكتبه وقلت في نفسي يجب كسر

حاجز الخوف، فدخلت وسألني عن ما شاهدته من أفلامه، فقلت له أنا شاهدت كل أفلامك بس مابفهمش، فرد عليّ قائلا:

(حمارة يعني)، فقلت له: (أنا و70 مليون.. إحنا كتير أوي)”، لتشارك معه في فيلم “هي فوضى” الذي أحدث ضجة عقب

عرضه في السينما. ويوسف شاهين هو استاذ خالد يوسف والاثنين يعتقدان ان الفن هو الفراش ولا يوجد فن ولا نجومية خارج اطار الشهوات الجنسية واستعراضها،

وفي عام 2010 نصبتها منظمة “اليونيسيف”، التابعة للأمم المتحدة، سفيرة النوايا الحسنة في مجال مكافحة مرض الإيدز

،و ففي عام 2013، إنتشرت شائعات عن ارتباطها بمخرج العمل محمد جمال العدل ، إلا أنها صرحت بأن “محمد”

من أصدقائها المقربين لكن لا يوجد بينهما أي ارتباط رسمي، مؤكدة أن العلاقة بينهما لم تتطور لمرحلة خطوبة أو

زواج.

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واجهت كذلك مشكلات مع أسرتها فيما يخص “الساحر”، كاشفة أن العمل أغضب والدها، كما أن أمها لم تعجبها

الانتقادات التي وُجهت إلى ابنتها باعتبارها نجمة ” إغراء “، وشهد الموضوع خلافا بينهما حتى قالت لها: “إنتي فاكرة

نفسك كبرتي؟”، لتصف منة شلبي علاقتها بوالدتها بـ”مفيش عمار بينا خالص”.

هوجمت منه شلبى بسبب فيلم “الساحر” بسبب بعض المشاهد التي اعتبروها “مثيرة”، لتقول في احدى حواراتها: “لم

أتوقع شيئا ولم أفكر إلا أن أقوم بدور جيد وأنفذ تعليمات المخرج رضوان الكاشف‏‏ الذي علمني الكثير‏، ولا أنسى صراخه

المستمر في أثناء العمل ليخرج أفضل ما عندي‏، والهجوم لا مبرر له لأن دوري يجب أن يتم تقديمه بهذه الطريقة ليكون

مقنعا”.‏

والساعةىالخامسة والعشرون مقتنعة بأن السبب الرئيسي للابداع في المشاهد المثيرة في الافلام لا علاقة له بالفن بل بشباك التذاكر، فكلما ازادت المشاهد الجنسية وبيع الاجساد كلما ازداد بيع بطاقات التذاكر في السينما. وعليه نترك لكم الحكم فيما اذا كانت منة شلبي فضيحة ممثلة اباحية أم ضحية خالد يوسف و مافيا فنية

عصر المافيات

الواضح اننا في عصر المافيات والفضائح، ولا حول ولا قوة للانسان الشريف الطاهر، خصوصا بعدم القدرة عل ىتشكيل تكتلات، تقف بوجه هذه المافيات، ومحاسبتها سواء كانت مافيات دينية مثل المافيات التي تغتصب الاطفال في كنائس الفاتيكان في القوت الذي يدفع آبائهم اموالا طائلة لحصولهم على بركة الكنيسة و رضى مجرميها الذين انتقلوا من مراحلة الخصيان الى مرحلة الشذوذ ألف فضيحة جنسية .. الفاتيكان من الخصيان للشذوذ ، أو مافيات فنية مثل خالد يوسف و يقف ورائة ويدعمه، او مافيات اعلامية ، او مافيات سياسية ، و قد يعتقد البعض أن زعيم المافيا الأول في الشرق الأوسط، هو بشار الأسد، و قبله والده حافظ الاسد، ولكن الحقيقية ان بشار الاسد، و حافظ الاسد و اغلب الانظمة العربية المجرمة والمتخلفة، ليسوا الا وكلاء رسميين للحركة الصهيونية، التي تهدف لتدمير منطقتنا علميا واخلاقيا وفنيا بتحريك المشاعر الطائفية والقومية والانفصالية، وستجد عزيزي القارئ بعض التفاصيل الصادمة التي يمكن مطالعتها في الرابط التالي: نظام بشار الأسد مافيا طائفية تحكم سوريا تعرف على نقاط قوتها