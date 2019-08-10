تراند اليوم : تقرير النيابة يبرئ منى فاروق وشيما الحاج من تهمة نشر الفاحشة في قضية الفيديوهات الجنسية

كشفت حنان أحمد محامية الفنانة منى فاروق وشيما الحاج وصول التقرير الثاني إلى النيابة حول الفيديوهات الجنسية المنسوبة إلى موكلتيها، ليثبت عدم تورطهما في الحادث وإنهما غير مسؤولتين عن مشر هذه الفيديوهات على الإنترنت.

وأضافت أحمد لـ”الخليج 365” أن التقرير الثاني كان من المفترض وصوله منذ فترة طويلة إلى النيابة، لتأكيد براءة موكلتيها مما نسب إليهما من نشر الفاحشة، وهو الامر الذي أثبتت مباحث الانترنت عكسه.

وتعاقدت مؤخراً الفنانة منى فاروق، على بطولة عمل سينمائئ جديد، بعد خروجها من السجن، بسبب قضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة.

وعلم “الخليج 365” من مصادر خاصة، أن منى بدأت تصوير مشاهدها في الفيلم منذ فترة قصيرة، ليكون أول عودة سينمائية بعد غيابها الفترة الأخيرة.

وكان قد نشر الفنان محمود فارس، على حسابه الرسمي، صورة من كواليس”جبر خاطر”، مع منى فاروق، وعلق عليها قائلاً: “حمدلله على السلامة انتظروا فيلمنا الجديد جبر خاطر”.

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وفي وقت سابق، كانت حنان أحمد، محامية شيما الحاج ومنى فاروق المتهمتين في قضية الفيديوهات الجنسية، كشفت أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.

وأضافت أحمد في تصريح خاص لـ”الخليج 365″ أنه كان لزاما عليهما دفع قيمة الكفالة كاملة، وإلا يتم حبسهما مرة آخرى، خاصة وأن الأمر الإفراج عليهما منذ نحو أسبوعين كان بتدابير احترازية.

وفى وقت سابق،كشفت حنان أحمد، محامية شيما الحاج ومنى فاروق المتهمتين في قضية الفيديوهات الجنسية ، أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.

وأضافت أحمد في تصريح خاص لـ”الخليج 365″ أنه كان لزاما عليهما دفع قيمة الكفالة كاملة، وإلا يتم حبسهما مرة آخرى، خاصة وأن الأمر الإفراج عليهما منذ نحو أسبوعين كان بتدابير احترازية.