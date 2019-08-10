موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة ٥.٢٨ صباحاً في المسجد الكبير ومصليات العيد ومساجد الوزارة التي تقام فيها خطبة الجمعة.

ونشرت وسائل اعلام كويتية، اليوم السبت، رسالة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بـ عيد الأضحي المبارك، ونقل الديوان الأميري إلى المواطنين الكويتيين والمقيمين تهاني أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعيد الأضحى المبارك.

وقالت الصحيفة إن الشيخ صباح الأحمد يقدم تمنياته ان يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمان، وهنأ أمير الكويت الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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وسأل الله تعالى أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

يشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية، قد أعلن أن عطلة عيد الأضحى ستكون 5 أيام من الجمعة (العطلة الأسبوعية) والسبت (عطلة للوقوف بعرفة)، ثم أيام العيد الأحد والاثنين والثلاثاء، على ان يكون الأربعاء 14 أغسطس بداية الدوام الرسمي.

ولفت الى أنه فيما يخص الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.