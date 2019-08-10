الاكثر متابعة اليوم - بعد الفيديوهات الجريئة مع خالد يوسف.. أول ظهور لشيما الحاج بشكل مختلف ومن أنقذ منى فاروق؟

يبدو أن شيما الحاج قررت مواصلة نشاطها الفني والعودة الى حياتها بشكل طبيعي، وذلك بعد قضية الفيديوهات الفاضحة التي تورطت بها مع المخرج خالد يوسف، وقضت على إثرها عدة شهور بالسجن قبل إخلاء سبيلها مؤخرا.

وفاجأت الحاج متابعيها من خلال حسابها على إنستغرام بنشر مقطع فيديو لها وهي تهنئ الناس بعيد الأضحى المبارك، وظهرت بكامل أناقتها، ويبدو أنها خضعت لعملية تجميل في شفاها من خلال حقن الفيلر.

من ناحية أخرى، فاجأ الفنان المصري محمود فارس، جمهوره ومُحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركته في فيلم جديد مع الفنانة منى فاروق، المتهمة الثانية في قضية الفيديوهات الجنسية، ونشر عبر حسابه على فايسبوك صورة له تجمعه بفاروق وعلّق عليها قائلًا: "حمد لله على السلامة.. انتظروا فيلمنا الجديد .. جبر خاطر مع منى فاروق"، في إشارة إلى تجاوزها أزمة الفيديوهات بسرعة.