مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة الجزائر بث مباشر ضد سونيديب النيجري - يلا شوت

مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة الجزائر اليوم بث مباشر ضد سونيديب بطل النيجر حيث تجري المباراة ضمن ذهاب بطولة دوري ابطال افريقيا 2019 لكرة القدم على ارضية ملعب النيجر، فيما تتأهب الجماهير لهذا اللقاء الذي سيحدد هوية ومصير الفريق في هذه المسابقة.

وينطلق الموسم الكروي بالجزائر، منتصف الشهر الجاري بالنسبة للدرجة الأولى، ويوم 23 أغسطس/آب للدرجة الثانية.

وأهم ما يُميز الجولة الأولى، بالنسبة لدوري الكبار في الجزائر، هو قيام مسؤولي الكرة على مستوى الرابطة المحترفة، بتوزيع المباريات الثمانية لجولة الافتتاح على 3 أيام، وهي أيام 15، و16، و17 أغسطس/آب.

ويستهل البطل، اتحاد الجزائر، المنشغل بمباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، باستقبال منافسه التقليدي وفاق سطيف، لكن دون جمهور، بسب العقوبة المسلطة على نادي العاصمة منذ نهاية الموسم المنصرم، وما حدث في لقاء الجولة ما قبل الأخيرة أمام مولودية وهران.

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ولا يُعتبر اتحاد الجزائر، النادي الوحيد الذي سيُحرم من جماهيره في جولة افتتاح الموسم، كون الصاعد الجديد نجم مقرة ينتظره ذات السيناريو، عندما يخوض أول مباراة في تاريخه ضمن حظيرة الكبار، مستضيفًا بعيدًا عن ملعبه الإخوة بوشليق غير المعتمد، ضيفه أولمبي الشلف العائد إلى دوري النجوم بعد غياب عدة مواسم.

وإذا كانت الجولة الأولى، قد وزعت مبارياتها على 3 أيام، فإن الجولة الثانية ستلعب على دفعتين، الأولى يوم 19، والحزمة الثانية يوم 20 من ذات الشهر، مع تأجيل مواجهة شبيبة الساورة ومستضيفها جمعية عين مليلة لانشغال نسور الصحراء، بالدور التمهيدي لكأس أبطال العرب محمد السادس.

انطلاق الموسم في الجزائر بعقوبة منع حضور الجماهير، يمتد أيضًا لبطولة الرابطة الثانية، كون ممثلي ولاية بجاية الشبيبة، والمولودية معاقبتان، فالفريق الأول يفتتح الموسم يوم 24 أغسطس، باستقبال وداد تلمسان دون حضور الجمهور المعاقب، بسبب أحداث مباراة نهائي كأس الجمهورية.

يشار إلى أن مباراة اتحاد العاصمة بث مباشر اليوم ضد سونيديب النيجري ستجري على ملعب الاخير، فيما لقاء الاياب ستقام في الجزائر يوم الرابع والعشرين من شهر اغسطس الجاري في الملعب المعروف لهذا الفريق الذي حاز على المركز الثاني في البطولة المحلية الاخيرة.