تراند اليوم : بعد خروجها من السجن.. منى فاروق تعود للسينما بـ”جبر خاطر” (التفاصيل)

سهر عوض

تعاقدت مؤخراً الفنانة منى فاروق، على بطولة عمل سينمائئ جديد، بعد خروجها من السجن، بسبب قضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة.

وعلم “الخليج 365” من مصادر خاصة، أن منى بدأت تصوير مشاهدها في الفيلم منذ فترة قصيرة، ليكون أول عودة سينمائية بعد غيابها الفترة الأخيرة.

وكان قد نشر الفنان محمود فارس، على حسابه الرسمي، صورة من كواليس”جبر خاطر”، مع منى فاروق، وعلق عليها قائلاً: “حمدلله على السلامة انتظروا فيلمنا الجديد جبر خاطر”.

وفي وقت سابق، كانت حنان أحمد، محامية شيما الحاج ومنى فاروق المتهمتين في قضية الفيديوهات الجنسية، كشفت أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.

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وأضافت أحمد في تصريح خاص لـ”الخليج 365″ أنه كان لزاما عليهما دفع قيمة الكفالة كاملة، وإلا يتم حبسهما مرة آخرى، خاصة وأن الأمر الإفراج عليهما منذ نحو أسبوعين كان بتدابير احترازية.

وأشارت حنان إلى أنه بمقتضى قرار القاضي اليوم، يتم تحديد جلسة للمتهمتين، على الأغلب بعد 45 يوما، بالإضافة إلى السماح لهما بالسفر داخل مصر بحرية كاملة دون وجود عوائق قانونية أو إقامة جبرية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر بركات، استمرار إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمتين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما.

وفي سياق منفصل، أخلت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج بعد ورود تحريات الأمن بشأن الإفراج عنهما على ذمة التحقيقات في قضية “الفيديوهات الجنسية”.