حقيقة وفاة محمد خساني بحادث سير في العاصمة الجزائر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس، بخبر وفاة الممثل الفكاهي محمد “خساني” إثر حادث سيارة مؤلم، في أحد أحياء العاصمة الجزائر.

وتداول عدد كبير من نشطاء الفضاء الأزرق “فايسبوك” صور الحادث المزعوم لدرجة كتب بعضهم: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكوميدي الواعد محمد خساني في ذمة الله".

من جهته، فند الممثل محمد خساني ماروج عبر منصات التواصل الإجتماعي حول خبر الإعتداء عليه بالسلاح الأبيض في أحد أحياء وهران.

وجاء هذا في فيديو نشره لممثل خساني عبر حسابه الفايسبوكي الرسمي نافي خبر الإعتداء و مستغربا ً من هكذا إشاعات، تتعرض لأنباء وفاته وحالته الصحية.

وفي وقت سابق، نشر الممثل محمد خساني على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيديو لمولوده الجديد الذي قال انه اطلق عليه إسم علي عبد القادر و ذلك تيمنا بأخاه "علي" و بالممثل عبد القادر جريو الذي رافقه في مسيرته الفنية .