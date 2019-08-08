بالصور تهاني عيد الاضحى بلهجات مختلفة - تهاني العيد

يتبادل الأشخاص التهاني في المناسبات السعيدة ومنها الأعياد، ولقرب عيد الأضحى المبارك، يكثر هذه الأيام البحث عن "بالصور تهاني عيد الاضحى"، اليوم "سوا" تستعرض لكم بعضاً من عبارات التهنئة الخاصة بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية، أن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2019 / 1440 للموظفين فيالقطاع الحكومي، ستكون مع انتهاء الدوام لـ يوم الاثنين 4 ذو الحجة 1440 هجريًا، الموافق 5 أغسطس 2019 ميلاديًا.

كما كشفت أيضا -الخدمة المدنية- أن انتهاء فترة إجازة العيد ستكون يوم الأحد 17 ذو الحجة 1440 هجريًا، الموافق 18 أغسطس 2019 ميلاديًا.

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فيما تبدأ إجازة القطاع الخاص بنهاية دوام يوم الخميس 7 ذو الحجة الموافق 8 أغسطس، ويبدأ الدوام بعد لإجازة يوم 17 الحجة الموافق 18 أغسطس.

بالصور تهاني عيد الاضحى:

• عيد أضحى سعيد وكل عام وأنتم بخير أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات.

• بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أهنئكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم.

• تقبل الله طاعتك ومن النار أعتقك وبالفردوس أسكنك وبالعيد أسعدك.

• جَعل الله فجر يوم عرفة لكم نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لك دعوة لا تُرَدّ، ووهبك رزقاً لا يُعَدّ، و فتح لك باباً في الجنة لا يُسَدّ.

• عيد أضحى مبارك.